L'ex M5S Sassi si candida coi Verdi in appoggio a Bonaccini

Bonaccini

Cacciato a suo tempo dal Movimento 5 stelle , sarà ora candidato capolista a Reggio Emilia di Europa Verde, alleata con Stefano. Il consigliere regionale uscentepunta anzi ad essere 'il grillo parlante della futura giunta' in caso di conferma del governatore uscente.E anticipa forse la scelte anche di altri esponenti M5s, nel caso il Movimento decida davvero di non presentare la lista alle regionali del 26 gennaio. 'Temo non avranno uno sbocco dove andare', constata Sassi, che però preferisce non tirare nessuno per la giacca: 'Se faranno il mio stesso percorso o no va chiesto a loro'. Il consigliere questa mattina ha ufficializzato la sua scelta di passare ai Verdi accanto al coordinatore nazionale del partitoe ai rappresentanti locali del Sole che ride, Paolo Galletti, Sauro Turroni e Silvia Zamboni.'Visto che non posso farlo altrove - ha spiegato Sassi - vorrei portare avanti il mio impegno civico con i temi che mi stanno a cuore. Mi ero rassegnato a tornare sul divano - confida il consigliere reggiano - ma sarebbe stato un peccato. Ma per fare ecologismo serviva un soggetto credibile Europa Verde potrà essere il faro verde per controllare il lavoro di'.Porte aperte dai Verdi, che hanno deciso di presentare una lista in proprio alle regionali, al di fuori del rassemblement rosso-verde di Emilia-Romagna Coraggiosa, con un programma 'autonomo' ma sempre in alleanza col centrosinistra. 'Vogliamo ringraziare Sassi per la scelta di portare i Verdi in Regione Emilia-Romagna in un momento molto delicato', dice Bonelli. 'Cosi si rafforza il nostro progetto a livello regionale'.'Vogliamo - prosegue Bonelli - dare un riferimento ad un elettorato oggi assolutamente disorientato, quello dei 5 stelle, che vuole dare una risposta all'emergenza climatica ma anche a quella democratica. Siamo pronti ad essere un punto di riferimento a questo elettorato'.Per il portavoce locale Paolo Galletti e' 'molto importante che sia iniziato un lavoro comune per dare alla coalizione di Bonaccini la credibilità di una svolta verde. Serve un progetto adeguato alla sfida del presente'.