Liliana Segre sarà cittadina onoraria, ma a Modena non verrà

Il 19 dicembre la città di Modena riconoscerà a Liliana Segre, la cittadinanza onoraria, ma la cerimonia non vedrà la presenza della protagonista, la stessa Senatrice Segre, che pur avendo accolto favorevolmente l'invito rivoltole nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio comunale ad essere ospite e presente a Modena, ha declinato l'invito annunciando per Modena l'invio di un messaggio di saluto.



Il si al percorso per il ricoscimento della cittadinanza onoraria già approvata da decine di comuni italiani ha avuto il via libera con l'approvazione dell’ordine del giorno proposto dai gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena solidale, Verdi) sul “Contrasto all’odio razziale, solidarietà alla senatrice Liliana Segre e richiesta di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria”.

“In vista della discussione di questo documento – ha spiegato Muzzarelli – io e il presidente del Consiglio Fabio Poggi abbiamo scritto alla senatrice per sondarne la disponibilità e lei ci ha risposto in maniera sollecita ed entusiasta dicendo che la proposta la ‘onora’ e per lei è ‘motivo d’orgoglio’ diventare cittadina onoraria di Modena”. Ma di venire a Modena, almeno nel breve e medio periodo, non se ne parla. Anche Lega Modena ha presentato durante la seduta un ordine del giorno di solidarietà alla senatrice Segre chiedendo di avviare il percorso per conferirle la cittadinanza onoraria. Sulla scia di quanto fatto dal sindaco di Ferrara Fabbri. Ma se l’ordine del giorno della maggioranza viene approvato con il voto anche del Movimento 5 Stelle e l’astensione di Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia, quello di Lega Modena viene bocciato, ottenendo il voto anche di Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia e Movimento 5 Stelle, l’astensione di Fabio Poggi e il voto contrario dei gruppi di maggioranza.