Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gli agricoltori si sentono etichettati come inquinatori, al contrario noi vogliamo sottolinearne il ruolo di custodi del territorio - ha detto Elena Ugolini -. Il lavoro agricolo è infatti fondamentale per la produzione di cibo sano e per la cura dell'ambiente e le normative europee oggi gravano eccessivamente su questo settore. Penso ai problemi nel settore delle pere legati alle restrizioni sui pesticidi che rendono difficile competere con i prodotti importati o alla burocrazia complessa che scoraggia il lavoro in agricoltura. Noi vogliamo costruire bandi insieme agli agricoltori per favorire l’accesso alle risorse e coinvolgerli nella manutenzione dei fiumi e del territorio, quella manutenzione che è mancata negli ultimi trent'anni'.