'Giuseppe ha partecipato a tutte le nostre campagne elettorali e anche lo scorso fine settimana era presente alla convention del movimento politico tenutasi a Bellaria, dove ha portato idee per il programma elettorale sul tema della tutela dei 'meno giovani'' - ricordano Platis e Giacobazzi. 'La sua esperienza ci mancherà tantissimo, per il momento non possiamo che stringerci alla sua famiglia in un momento di così forte dolore'.Il Coordinamento Modenese di Forza Italia ha comunicato di avere deciso di annullare la cena provinciale del 12 settembre prossimo in segno di cordoglio e rispetto per il lutto.