M5S, Gibertoni lascia il gruppo. Il Movimento: 'Da tempo rifiutava confronto'

'Abbiamo appreso da un post su Facebook che la consigliera Giulia Gibertoni ha deciso di lasciare il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Una decisione che non ci sorprende e che arriva a conclusione di un lunghissimo periodo di latitanza della stessa consigliera da tutti i canali di comunicazione, non solo con il gruppo regionale, ma anche con gli altri eletti e attivisti del territorio. Nei giorni immediatamente successivi alla sua rielezione, lo scorso 26 gennaio, la consigliera Gibertoni ha abbandonato infatti tutte le chat e gli altri strumenti di lavoro interni al MoVimento 5 Stelle, rifiutando qualsiasi tipo di confronto. Tutto questo nonostante le decine di chiamate, sms e mail inviatele, e la disponibilità al dialogo ricercata da più parti'. A dare notizia dell'addio al gruppo del M5S della consigliera regionale modenese sono la collega Silvia Piccinini e il senatore Gabriele Lanzi.

'Una situazione che ha di fatto provocato uno stallo e un blocco dell’organizzazione del lavoro all’interno del gruppo regionale, a cominciare dalla decisione sulla nomina a capogruppo. Un mancato confronto che è proseguito fino ad oggi e interrotto solo dalla spasmodica e solitaria produzione di atti (interrogazioni, risoluzioni e interpellanze) che però non hanno mai risposto a un’azione efficace e corale come invece dovrebbe essere all’interno del MoVimento 5 Stelle - affermano Lanzi e Piccinini -. In questo contesto il suo annuncio quindi ci sembra la naturale conclusione di una decisione, quella della Gibertoni, presa molto tempo fa, che sembrerebbe avere come unico obiettivo quello di sottrarsi alle regole del MoVimento 5 Stelle, prima tra tutte quelle della restituzione di parte dello stipendio. Senza contare che questa decisione arriva in un momento difficile per la nostra regione a causa dell’emergenza Coronavirus. Situazione a cui però il MoVimento 5 Stelle continuerà a dare la priorità e a far fronte ad ogni livello, sia locale che nazionale, con ancora più determinazione di prima'.



Giulia Gibertoni, 46enne mirandolese, è stata eletta una prima volta nel Consiglio Regionale nelle fila del Movimento 5 stelle nel 2014 e riconfermata due mesi fa, sempre con il M5s, con 683 preferenze.