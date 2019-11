'M5S solo o in coalizione col Pd? Bisogna rivotare su Rousseau'

Ora che è arrivato il via libera alla presenza alle elezioni, bisogna tornare a votare su Rousseau per decidere se l'M5s dovrà correre da solo in Emilia-Romagna e Calabria o in coalizione. A lanciare la proposta è l'ex deputata, capogruppo dei 5 stelle alla Regione Lazio, con un post pubblicato oggi su Facebook e rilanciato subito dalla consigliera regionale M5s in Emilia-Romagna,Posizione che smentisce quindi quella appena espressa dache si è detto pronto ad aprire Rousseu per l'individuazione del candidato presidente.'Ho estremo rispetto per gli iscritti del Movimento - dice Lombardi - e ringrazio sempre Gianroberto e Davide Casaleggio per averci regalato Rousseau, fondamentale strumento di democrazia diretta'. Ma proprio per il 'rispetto profondo che nutro nei confronti degli iscritti - ragiona Lombardi - e ben sapendo che noi eletti siamo solo portavoce di una comunità, mi aspetto ora che il prossimo imminente quesito su Rousseau sia dedicato ai soli cittadini emiliano-romagnoli e calabresi, con una vera possibilità di scelta tra: andare al voto da soli, cercando di coinvolgere liste civiche vere; andare al voto in coalizione con il centrosinistra; andare in coalizione con il centrodestra'.Del resto, punge Lombardi, 'sappiamo fare due cose insieme: riorganizzare e andare a elezioni'. Quindi, insiste la 5 stelle, 'cogliamo il vantaggio dello strumento, usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi. E non per procrastinare la presa di coscienza dell'inevitabile, ovvero che il ruolo del capo politico singolo ha fallito e che l'unica grande riappropriazione della propria identità è lavorare come intelligenza collettiva, riconoscendola e rispettandola'.