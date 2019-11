Regionali, inizia la corsa 5 Stelle: candidato scelto su Rousseau

Dopo il voto di ieri degli attivisti su Rousseau, il Movimento 5 Stelle è pronto per far partire la campagna elettorale per le elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna. Questa mattina il capogruppo regionaleha preso parte alla riunione operativa con il capo politico. La riunione, a cui ha partecipato anche il senatore, è servita per fare il punto sul percorso per la selezione dei candidati che formeranno le liste del MoVimento 5 Stelle.Già a partire dai prossimi giorni i nostri attivisti avranno la possibilità di proporre su Rousseau la propria candidatura. Così come fu per le elezioni del 2014, il nome del candidato presidente sarà scelto dagli stessi attivisti tra le candidature che avranno ottenuto più voti. 'La nostra campagna elettorale senza alleanze coi partiti partirà lunedì e terrà conto della grande voglia di partecipazione dei nostri territori che è stata espressa ieri ma che abbiamo anche raccolto nei tanti incontri che abbiamo portato avanti nelle ultime settimane – spiega Andrea Bertani – Adesso è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di lavorare a testa bassa per far raggiungere il miglior risultato possibile al Movimento anche in questa tornata elettorale. Sono ancora tanti i temi che non sono emersi nel dibattito politico degli altri due schieramenti e che oggi possono ancora offrire un segnale di vero e autentico cambiamento su temi come la qualità dell’aria, il consumo di suolo, sanità pubblica e legalità. Come abbiamo detto anche ieri – conclude il capogruppo regionale M5S – ci aspetta un duro lavoro ma ci sentiamo pronti per portarlo avanti con il nostro entusiasmo”.