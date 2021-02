'Mafia in Emilia Romagna, le aziende non vanno lasciate sole'

'L'ultima relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia lancia un allarme gravissimo sulla presenza della criminalità organizzata in Emilia Romagna. La Dia sottolinea infatti come l’emergenza economica e finanziaria determinata dalla pandemia faccia emergere il rischio concreto che molte attività in crisi, dalla ristorazione, al comparto alberghiero e alle piccole ditte commerciali, a causa dell'assenza di ricavi vengano svendute alle associazioni malavitose. La Lega da sempre è impegnata nella battaglia per la legalità e nella lotta contro le infiltrazioni mafiose al Sud come al Nord del Paese'. A parlare è Stefano Corti, Senatore Lega e responsabile regionale del dipartimento antimafia del Carroccio.'A fronte del nuovo allarme della Dia promuoveremo in tutte le province emiliano-romagnole nuove occasioni di incontro con prefetti, questori, forze dell'ordine e associazioni di categoria per monitorare il territorio e difendere gli imprenditori in questo particolare momento di difficoltà. Senza dimenticare di coinvolgere i Provveditorati agli studi al fine di verificare l'attuazione della Legge sull'educazione civica approvata dalla Lega per rafforzare il valore della legalità nelle nuove generazioni - chiude Corti -. La prima regola per tagliare i tentacoli della criminalità organizzata è fare squadra e far sì che nessuno si senta solo a fronteggiare la crisi che stiamo vivendo'.