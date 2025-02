'Mail Anpi al Fanti, il senatore Barcaiuolo è offensivo e ridicolo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il senatore di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare sul caso del liceo Fanti dove, nei giorni scorsi, era stata inviata agli studenti una mail che promuoveva il tesseramento all'Anpi.

Davanti a questa notizia arriva la presa di posizione dei parlamentari Pd Vaccari e Rando.

'Modena chiede da anni di innalzale il livello della Questura in fascia A, per aumentare un organico fermo da trent’anni e far fronte alle esigenze di sicurezza dei cittadini; la vicenda Maserati preoccupa sindacati, lavoratori e famiglie; il territorio provinciale deve confrontarsi con il tema della lotta al dissesto idrogeologico causato da precipitazioni sempre più estreme; sul payback sanitario che in extremis è stato prorogato al 31.12.2025 tutte le associazioni di impresa chiedono alla politica di unirsi per risolvere definitivamente la questione; per non parlare degli ingenti tagli che il Governo ha stabilito per i Comuni modenesi e la Provincia; e potremmo continuare: molti sono i dossier di importanza centrale per il futuro della nostra provincia. E in tutto questo, su cosa decide di concentrare la propria attenzione, il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo? In che direzione dirige i propri sforzi e l’attività parlamentare? Sul Liceo Fanti, nella sua testa e in quella dei suoi compagni di partito, covo di pericolosi agenti del Comintern mascherati da docenti - affermano Vincenza Rando e Stefano Vaccari -. E dunque, tra tutte le priorità e le urgenze, trova il tempo di impegnare il Ministero con un’interrogazione parlamentare sul tema. Ora, se il tutto non fosse offensivo – per docenti e dirigenti, dei quali si mette in dubbio la professionalità; per gli studenti, considerati dei recipienti vuoti da riempire, senza capacità di discernere, valutare e formarsi un’opinione autonoma per le famiglie, che del corpo docente hanno stima e fiducia; per la comunità carpigiana e modenese tutta, che richiederebbe che un parlamentare dedicasse il proprio tempo ad argomenti più seri; per i suoi stessi elettori, che non crediamo lo abbiano votato per occuparsi di queste baggianate – se tutto questo non fosse offensivo, dicevamo, sarebbe ridicolo. Da parte del Partito Democratico, pieno sostegno alla scuola e tutela della sua autonomia, stima per gli insegnanti, rispetto per gli studenti'.