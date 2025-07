Manifesto gender, Giovanardi: 'Sindaco di Modena chieda scusa per il paragone con Hitler'

'Pur concedendo l'attenuante della calura estiva è surreale che il sindaco di Modena Massimo Mezzetti paragoni il manifesto che invita a non diffondere l'ideologia gender nelle scuole addirittura con il Mein kampf di Adolf Hitler'. Lo afferma l'ex ministro Carlo Giovanardi (Popolo e libertà).

'Mi aspetto le scuse del sindaco - continua Giovanardi - per questa frase infelice che offende i principi della dottrina cattolica, testimoniati da tutti i papi, compreso Francesco, per quanto riguarda l'educazione dei giovani. Sarebbe davvero grave se il sindaco, dopo aver violato la legge in vigore, insistesse anche ad offendere il sentimento religioso di tanti suoi concittadini'.