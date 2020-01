Meloni a Modena: 'Bonaccini cenerentola che nasconde gli squali con le sardine'

Sala stipata e schermi esterni questa sera alla Camera di Commercio di Modena per la visita della leader di Fratelli d'Italia. Circa 600 persone ad accoglierla, in prima fila tutti i candidati e sul palco con leie il deputato. 'Bonaccini, senza simboli Pd, appare dai manifesti come una cenerentola, fatina limpida che non c'entra nulla con la sinistra e che usa le sardine per nascondere gli squali - ha detto la Meloni -. Ci deve spiegare perchè ci sono 800 imprese artigiane che nell'ultimo anno hanno chiuso e perchè le infrastrutture promesse ancora latitano come sulla E45. L'Emilia Romagna è grande grazie ai suoi imprenditori e la sua gente nonostante il Pd, basti pensare al reddito di cittadinanza che è servito solamente per trovare il lavoro ai navigator'.E sui sondaggi? 'Non li voglio considerare perchè molti elettori di centrodestra non si sbilanciano nelle rilevazioni ma allo stesso tempo esiste un sistema di lobby di potere e di squali che sorregge il centrosinistra locale e non passa nei sondaggi'.