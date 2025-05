'Meloni ammazzati', il deputato Fdi Dondi: 'Serve condanna unanime anche dalla sinistra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Quanto accaduto in via Sgarzeria, con la comparsa di una scritta di una violenza inaudita contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta l'ennesimo segnale di un clima di odio e intolleranza che si sta diffondendo pericolosamente anche nella nostra città. Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti gravissimi'. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Daniela Dondi. Il deputato si riferisce alla scritta apparsa la notte scorsa contro il presidente del Consiglio: ’Meloni mazet’ (ammazzati in dialetto), firmata dal simbolo della falce e martello.

'È inaccettabile che l'odio politico si traduca in minacce esplicite. La responsabilità di questo clima - prosegue - ricade anche su una certa sinistra che, invece di condannare senza ambiguità questi episodi, preferisce minimizzare o voltarsi dall'altra parte. Un atteggiamento che, nei fatti, alimenta ulteriormente l'intolleranza. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno al presidente Meloni, che continua a servire l'Italia con determinazione e coraggio nonostante gli attacchi vili e intimidatori. Chiediamo a tutte le forze politiche, a partire da quelle di centrosinistra, un'assunzione di responsabilità e una condanna chiara e senza riserve. Modena merita un confronto politico civile, non l'odio e la violenza verbale che oggi rischiano di degenerare. Serve un cambio di rotta immediato, nel rispetto della democrazia e delle istituzioni', conclude Dondi.