'Meloni ammazzati': la senatrice Pd Rando lancia l'allarme e accoglie appello della Dondi

'I valori etici e sociali che rappresentano la comunità di Modena sono incompatibili con le scritte vergognose apparse in città contro la presidente Giorgia Meloni. Sono gesti da non sottovalutare perchè inquinano il dibattito democratico. Siamo convinti che l'alternativa a questo governo si costruisce con il valore della proposta politica'. Lo dichiara in una nota la senatrice modenese Enza Rando commentando la notizia delle frasi ingiuriose contro la premier Meloni sulla facciata di un palazzo di Modena in via Sgarzeria. La frase 'Meloni mazet' (ammazzati in dialetto) era stata stigmatizzata due giorni fa dal deputato Fdi Daniela Dondi che aveva chiesto unanime censura anche dal Pd. Un appello che la Rando ha accolto.