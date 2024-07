Meno minori stranieri in arrivo a Modena, taglio fondi a Ceis e Caleidos

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

era stato affidato l'appalto per il servizio di gestione dell'accoglienza. dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2025, di uno dei lotti più importanti, per un totale presunto di 1,93 milioni di euro. Più di 200 i minori presi in carico a Modena in funzione di un numero che dai circa 100 minori accolti nel 2021 era salito ai circa 230 del 2023-2024.

Anno, quest'ultimo in cui l'arrivo clandestino di immigrati sulle coste italiane, anche in primavera ed estete si è ridotto, e con esso quello dei minori stranieri non accompagnati poi in arrivo a Modena o attraverso i canali ufficiali o attraverso l'abbandono anche davanti a questura e sede della Polizia Locale. Soggetti che dichiaratamente minori vengono immediatamente presi in carico delle strutture e dai servizi sociali. In tutto quelli sbarcati nei primi sei mesi dell'anno sulle coste italiane sono circa 3500, quasi un terzo rispetto a quelli sbarcati nello stesso periodo dello scorso anno.



Ciò si è tradotto, dal marzo scorso, in una riduzione sul numero totale dei minori accolti a Modena di 16 unità, (di cui 14 ospiti di una comunità Ceis e due di una Comunità Caleidos), con un tendenza che sembra continuare.



Da qui la scelta, da parte del Comune che gestisce direttamente la presa in carico dei minori appaltando alle cooperative il servizio, e finanziandolo con fondi statali, di ridurre la cifra impegnata nel 2023 per le due cooperative sociali titolari dell'appalto. Per 213.297 euro sul 2024 e per 212.856 sul 2025



Da sottolineare che oltre al rallentamento nel ritmo complessivo di arrivi e di inserimenti presso le comunità di accoglienza, ci sono da considerare le fisiologiche dimissioni dalle strutture per minori dei neo-maggiorenni (tanti i 17enni che anche la cronaca ha registrato negli ultimi due anni) e che hanno concluso il percorso di accoglienza; Un elemento che potrebbe fare pensare, anche in considerazione del calo degli sbarchi e degli arrivi, ad un ulteriori riduzione nel numero degli minori stranieri in arrivo a Modena e ad un allentamento delle situazioni di emergenza che negli anni si sono venute a creare anche all'interno delle stesse comunità, spesso costrette a riaccogliere e gestire anche minori autori di reati e con comportamenti devianti difficilmente compatibili e gestibili all'interno delle comunità stesse.



