Emergenza Minori stranieri non accompagnati: esplode la spesa, nuova integrazione da 1.3 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ci sono anche i 550.000 mila euro accantonati dall'avanzo di bilancio nel totale dei 1.318.748 euro impegnati dal Comune per fronteggiare l'aumento della spesa nel corso dell'anno 2023, per le rette relative agli interventi di accoglienza residenziale in comunità educative/case famiglia e comunità, per minori stranieri e neo maggiorenni non accompagnati e senza parenti. Ciò non solo per l'aumento numerico dei giovani ma anche per fare fronte all'adeguamento dell'8,1% delle tariffe calcolato sulla base dell'aumento dell'inflazione. Dopo l'accordo quadro in 5 lotti con un impegno di spesa da 11 milioni in quattro anni (scadenza fine 2025), per l'accoglienza gestita a Modena dal Gruppo Ceis, cooperativa Caleidos e Fondazione San Filippo Neri (oltre ad una cooperativa di Pinerolo si sta occupando dell'accoglienza dei minori stranieri che pur presi in carico dal Comune non hanno trovato sistemazione nelle strutture locali), si stanno susseguendo in questo periodo a ritmi incalzanti i provvedimenti attuativi.



Per sostenere la spesa per la gestione dell'accoglienza di un numero sempre più grande di minori stranieri in arrivo a Modena (ora sono 231 quelli presi in carico dal Comune), sia per supplire all'aumento nelle rette richiesti dai gestori a causa dell'inflazione. Tre giorni fa la firma di un atto con cui il Comune di Modena prevede l'integrazione da 1.3 milioni di euro alla spesa per il il 2023 e garantisce la copertura delle maggiori spese derivanti dall'aumento delle rette, così suddivise per i diversi lotti di intervento:'Servizio di accoglienza residenziale in regime di PRONTA ACCOGLIENZA in struttura ubicata nel Comune di Modena'Contratto attuativo stipulato con CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC. posti 10 – adeguamento della retta pro capite pro die netta da € 104,89 a € 107,00, con integrazione della spesa annua di € 7.

701,50 netti, oltre ad oneri IVA di € 385,08, per un totale di € 8.086,58 annui.



Lotto 2 - 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di ALTA AUTONOMIA in strutture ubicate nel Comune di Modena'

• Contratto attuativo stipulato con CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC. posti 28 - adeguamento della retta pro capite pro die netta da € 75,42 a € 77,50, con integrazione della spesa annua di € 21.257,60 netti, oltre ad oneri IVA di € 1.062,88, per un totale di € 22.320,48 annui.

• Contratto attuativo stipulato con CALEIDOS COOP. SOC. ONLUS - posti 10 - adeguamento della retta pro-capite pro die netta da € 75,46 a € 77,50, con integrazione della spesa annua di € 7.446,00 netti, oltre ad oneri IVA di € 372,30, per un totale di € 7.818,30 annui.

• Contratto attuativo stipulato con FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI – posti 12 - adeguamento della retta pro capite pro die netta da € 75,45 a € 77,50, con integrazione della spesa annua di € 8.979,00, esente IVA.



Lotto 3 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di GRUPPO APPARTAMENTO in strutture ubicate nel Comune di Modena'

• Contratto attuativo stipulato con il CONSORZIO GRUPPO CEIS COOP. SOC. – posti 6 - adeguamento della retta pro-capite pro die netta da € 52,44 a € 55,00, con integrazione della spesa annua di € 5.606,40 netti, oltre a oneri IVA di € 280,32, per un totale di € 5.886,72

• Contratto attuativo stipulato con FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI – posti 4 - adeguamento della retta pro-capite pro die netta da € 52,45 a € 55,00, con integrazione della spesa annua di € 3.723,00, esente IVA



Con lo stesso atto il Comune certifica poi l'adeguamento delle rette unitarie pro-capite pro die relative alle convenzioni alla convenzione stipulata con i gestori dell'accoglienza in data 28/06/2022, della durata di sei mesi a seguito degli afflussi straordinari di minori stranieri non accompagnati. Così suddiviso

• Convenzione con il Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale, per un numero complessivo di 20 posti. Costo pro-capite pro die, tutti gli oneri inclusi, adeguato da € 60,00 ad € 65,00 per l'anno 2023 fino a scadenza, con integrazione della spesa prevista di € 18.100.

• Convenzione, per l'accoglienza per minori stranieri non accompagnati tra il Comune di Modena e la cooperativa Caleidos Cooperativa Sociale, per un numero complessivo di 16 posti, con integrazione della spesa prevista di € 14.480.



Nello stesso atto il Comune di Modena impegna inoltre, la spesa stimata di € 19.000,00, per la copertura delle spese extra retta previste all'interno del capitolato speciale relativo all'accordo quadro finalizzato all'affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziali, di minori stranieri non accompagnati. Con la seguente divisione:



Lotto 2 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di alta autonomia in strutture ubicate nel Comune di Modena'

• CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE per una spesa stimata di € 4.761,90 netti, oltre a € 238,10 di oneri IVA, per un totale di € 5.000,00 sul 2023,

• FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI, per una spesa stimata di € 5.000,00 sul 2023, esenti IVA.

• CALEIDOS COOP. SOC. ONLUS per una spesa stimata di € 2.857,14 netti, oltre a € 142,86 di oneri IVA, per un totale di € 3.000,00 sul 2023.



Lotto 3 'Servizio di accoglienza residenziale in regime di gruppo appartamento in strutture ubicate nel Comune di Modena'

• CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE per una spesa stimata di € 2.857,14 netti, oltre a € 142,86 di oneri IVA, per un totale di € 3.000,00 sul 2023

• FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI, per una spesa stimata e di € 3.000,00 sul 2023, esenti IVA