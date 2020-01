'Metropolitana su via Emilia? Bonaccini non sa più cosa inventarsi'

Dopo la metropolitana di costa, in Emilia-Romagna potrebbe arrivare anche una 'metropolitana leggera' da far correre lungo la via Emilia. Ne ha parlato ieri il governatore uscente Stefano Bonaccini, nel corso del confronto con la sfidante Lucia Borgonzoni negli studi di E’tv. 'Credo sia venuto il momento in cui sull’asse della via Emilia si possa tutti insieme progettare una metropolitana leggera che tolga il traffico'.



Parole contro le quali si scaglia il capogruppo di Forza Italia Andrea Galli.

'Bonaccini ha lanciato l'ennesima promessa fantasmagorica da campagna elettorale: una metropolitana leggera da far correre lungo la via Emilia. Io credo che davanti alla paralisi decennale delle grandi opere in Emilia Romagna lanciarsi in queste idee a pochi giorni dal voto sia a dir poco grottesco - afferma Galli -. Non basta aver promesso a ridosso del voto il trasporto pubblico gratis per gli studenti, non basta aver promesso la riapertura dei punti nascita chiusi dalla sinistra stessa, ora Bonaccini promette una metropolitana lungo l'asse della via Emilia. Ricordo al candidato Pd che solo nel modenese le imprese e le famiglie aspettano da decenni la Bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana. Ricordo lo scalo merci di Marzaglia ancora ridotto a una cattedrale nel deserto e l'attesa eterna del collegamento con Dinazzano e con il Brennero, auspicato anche da Confindustria ceramica, a proposito della cosiddetta cura del ferro. Prima di riempirsi la bocca di nuovi fantascientifici progetti Bonaccini e il Pd potrebbero almeno avere la dignità di aprire i cantieri promessi da sempre'.