Mezzetti insiste: 'Frasi su Mihajlovic? Nulla di cui vergognarmi'

L'assessore regionaleè intervenuto sulla pagina Facebook del nostro quotidiano, la Pressa, per commentare la notizia del suo intervento di ieri circa l'endorsement pro Salvini dell'allenatore del Bologna. Riportiamo in modo integrale le sue parole, compreso il nome storpiato del serbo.“… E pensare che, se dessimo retta a chi dice 'negli ospedali dell'Emilia-Romagna va data la precedenza prima agli emiliano-romagnoli... poi agli italiani... poi agli altri', un serbo, non residente in Emilia-Romagna, non potrebbe curarsi”. Chiaro, per chi sa leggere l’italiano, che questo è un paradosso retorico che, con un sillogismo, mette in evidenza una contraddizione. Nulla di offensivo nei confronti di Mihailovich che, per quanto mi riguarda ha tutto il diritto di dire come la pensa così come credo lo abbia anche io.E' bastato che Salvini facesse una dichiarazione contro di me ieri sera e a tempo di record si sono scatenati i troll sulla mia bacheca. Un'organizzazione perfetta, non c'è che dire. Ora ho preso qualche precauzione, giusto per limitare il flusso di rifiuti e per questo l’accesso al post è ristretto ai sospetti troll, ma è ancora lì perché non ho nulla di cui vergognarmi. Una cosa però devo riconoscere a Salvini che, nell'attaccarmi, ha capito bene ciò che io ho scritto (a differenza vostra). Infatti lui non mi ha accusato di aver offeso Sinisa ma di aver rivolto una falsa accusa alla Lega. Infatti si è difeso dicendo che non è vero che la Lega vuole privilegiare gli italiani rispetto agli stranieri. Avrebbe dovuto aggiungere, per essere davvero sincero, “di quelli ricchi e benestanti”. Gli altri, per lui e per alcuni di voi, possono crepare sulle carrette del mare.Caro assessore, noi abbiamo capito perfettamente quello che ha scritto. Sinisa Mihajlovic dopo il modo in cui ha affrontato la malattia, non ha certo bisogno di giornalisti che lo difendano e non spenderemo una parola su questo. L'articolo de La Pressa dà conto di una sua dichiarazione che, abbiamo scritto, lascia allibiti. Lo ribadiamo: lascia allibiti. Tirare in ballo anche lontanamente la salute di un uomo pubblico, straniero, che ha come unica colpa l'avere espresso un endorsement per una parte politica avversa è semplicemente indecente. Come indecente è quel 'voi' con cui lei fa riferimento - immaginiamo - alla nostra testata o ai nostri lettori. I nostri lettori le risponderanno se lo vorranno sui social dove lei ha scelto di pubblicare queste frasi, noi de La Pressa di mestiere facciamo i giornalisti e davanti al dramma delle morti in mare siamo tanto sconvolti quanto impotenti, glielo assiucuriamo.Non sappiamo invece se lei sia 'ricco e benestante', ma conosciamo il suo compenso da assessore regionale. Ebbene, lei - al netto di sillogismi e paradossi retorici - esattamente che cosa ha fatto da assessore regionale per evitare che, usando le sue parole, alcuni 'crepino sulle carrette del mare'?