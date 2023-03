Migranti, Schlein: 'Da Piantedosi parole indegne, si dimetta'

“Perchè non c’è stato l’interevento della guardia costiera che avrebbe potuto evitare la strage di Cutro? Attendiamo fiduciosi i risultati dalle indagine ma dal punto di vista politico, sono d’accordo con i miei colleghi che suggeriscono le sue dimissioni e da parte di Giorgia Meloni una riflessione molto profonda”, dice ancora Schlein durante l’audizione del ministro dell’Interno Piantedosi alla Camera. “Rimarco l’assenza grave della premier Meloni non solo sui fatti di Cutro ma anche su quelli di Firenze. Che vanno chiamati col loro nome: un’aggressione di tipo squadrista che non può essere tollerata”.

