'Minacce ignobili a militante Lega: ora solidarietà da tutti partiti'

'Le minacce subite da Andrea Nanetti e da Alberto Torregiani, rappresentano un attacco ignobile e di fronte al quale mi aspetto una solidarietà unanime da tutte le forze politiche. Evocare la forca nei confronti di una persona già aggredita, proprio alla vigilia della udienza del processo, e farlo condannando e offendendo le sue idee politiche è intollerabile'. Così il senatore Lega Stefano Corti sulla lettera recapitata a Nanetti oggi.'Ancora più intollerabile è insultare un uomo, come Torregiani, che ha già pagato tantissimo proprio a causa di una ideologia distorta e immonda come quella del terrorismo rosso. Torregiani è in carrozzina da quando aveva 14 anni, giorno in cui perse la vita il padre durante la rapina commessa dalla banda armata di Cesare Battisti - chiude Corti -. Mi chiedo come Modena possa permettere che due persone così vengano minacciate e insultate. La Lega è al loro fianco e offre loro piena solidarietà. Noi non abbiamo paura, ma siamo perfettamente consapevoli che i modi fascisti di cui ci accusano sono proprio quelli che gli autori di questa lettera hanno messo in campo'.