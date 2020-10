I provvedimenti sono stati ratificati, ai sensi dello Statuto della Lega Salvini Premier, nel corso della riunione del direttivo di venerdì 9 ottobre. Rappresentano la conseguenza fisiologica di un atteggiamento che non tiene conto delle posizioni espresse dalle articolazioni territoriali e che - conclude la nota del coordinamento provinciale - lede l'unità di intenti e di azione della Lega, in cui tutti devono lavorare per lo stesso obiettivo'

'Lolli Giordano alle ultime amministrative si è candidato in una lista elettorale alternativa a Uniti per Montese, sostenuta dalla Lega e da tutto il centrodestra.

'Sono stati cancellati dal libro soci Lega Salvini Premier Franco Lolli Giordano di Montese, Michele Sardone e Gianluca Tomesani di Castelfranco Emilia. I tre dunque non parlano e non parleranno mai più a nome del partito'. Nota perentoria quella inviata alle redazioni dalla coordinamento provinciale della Lega Modena. Nella stessa vengono evidenziate anche le motivazioni dell'espulsione

