Ministro del lavoro a Modena: 'Stellantis e Maserati? L'Italia sia priorità'

Il ministro ha incontrato i candidati alle prossime elezioni regionali, facendo poi il punto con la stampa sulle politiche messe in atto negli ultimi mesi sui temi del lavoro.'Oggi l'Italia conta oltre 24 milioni di persone occupate, segnando il tasso di disoccupazione più basso e il tasso di occupazione più alto di sempre - ha detto il ministro -. Questo risultato è significativo, soprattutto se si considerano i progressi nei vari settori del mercato del lavoro, dove giovani e donne stanno sempre più entrando nel mondo lavorativo. In particolare, si registra una diminuzione dei giovani che non lavorano, non studiano e non si formano'.

'Per affrontare le sfide dell’occupazione, il governo ha sostituito il reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione, accompagnato da investimenti mirati nella formazione professionale. Questi cambiamenti mirano a colmare il gap occupazionale e a promuovere una maggiore inclusione nel mercato del lavoro - ha detto il ministro -. Nel settore edilizio, circa il 50% delle aziende ha aderito alla rete di accreditamento con la patente a punti. Nonostante alcune critiche, è importante sottolineare che questa iniziativa deriva da un provvedimento già previsto nel testo unico sul lavoro del 2008, fortemente sostenuto dal fronte sindacale'.

In merito alle recenti crisi aziendali, come quelle di Stellantis e Maserati, il ministro ha detto che 'il governo sta collaborando attivamente con il ministro Urso per trovare soluzioni efficaci. È fondamentale che le multinazionali, soprattutto quelle che hanno beneficiato di aiuti statali, considerino le esigenze del mercato italiano come prioritarie'.