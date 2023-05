Ministro Urso dice sì a Giovanardi: francobolli per ricostruzione Emilia-Romagna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













) a favore degli alluvionati del Piemonte, ma negli ultimi anni non era stato più possibile predisporre cartevalori con sovrapprezzo per difficoltà burocratiche e fiscali, oggi superate dal decreto-legge 51 del 10 maggio scorso, che consente nuovamente iniziative di questo tipo'.Una proposta che è già stata accolta dal ministro Adolfo D'Urso.'Credo sia importante in questo momento che, accanto al lavoro delle istituzioni che agiscono in modo coeso sia nella predisposizione dei soccorsi sia nella formulazione del decreto legge che sarà approvato martedi dal Cdm, si esalti la spirito di solidarietà della Nazione e l'impegno dei volontari e dei corpi predisposti al soccorso civile, che stanno facendo il massimo sforzo per aiutare le popolazioni colpite. Per questo, ho dato ieri disposizione affinché si predisponga per la prima volta una seria filatelica con sovrapprezzo destinato alla ricostruzione delle zone colpite dell'Emilia-Romagna, come previsto dalla nuova normativa introdotta nel decreto legge del 4 maggio. In tal senso recepisco anche la proposta di Carlo Giovanardi, membro della Consulta per l'emissione di cartevalori postali e la filatelia - ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso -. Il Mimit ha già avviato le procedure per la realizzazione di una serie filatelica speciale per esaltare il senso civico di coloro che sono impegnati in questi giorni nella messa in sicurezza delle persone e del territorio flagellato dagli eventi meteorologici: uno sforzo solidale che rende orgoglioso il Paese. Il ricavato della emissione con sovrapprezzo sarà devoluto per la ricostruzione delle aree colpite dell'Emilia-Romagna'.