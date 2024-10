'Minori stranieri non accompagnati, fallito obiettivo integrazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

a margine del Consiglio comunale di oggi , è Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Comune di Modena e candidato alle regionali.'A partire dal ricorso pressoché esclusivo alle strutture di accoglienza anziché all'affido familiare, nonostante l'ammissione dell'Assessore che questa rappresenterebbe la soluzione più adeguata anche in termini educativi. Nella risposta emergono le criticità di un modello che non ha saputo porre le condizioni per garantire sicurezza e integrazione ai minori accolti. Il risultato è il 10% dei minori accolti in due anni coinvolti in reati, oltre ai 11 vittime a loro volta di reati, tra le quali non possiamo dimenticare il 16enne pakistano ucciso a coltellate al parco Novi Sad.



Inoltre la difficoltà nell'applicare gli strumenti per l'accertamento della minore età. Tutte criticità da noi ripetutamente denunciate e che dovevano essere quantomeno affrontate già dalla precedente amministrazione comunale e dal precedente prefetto, oggi assessore' - chiude Giacobazzi.

'E' chiaro che il cambio di passo e di modello nell'accoglienza dei minori presi in carico dal Comune deve cambiare. Anche perché dai quasi 7 milioni di euro spesi in un anno sarebbe giusto e doveroso garantire un percorso di integrazione e di crescita a questi minori e giovani che, come ha confermato oggi l'assessore, non c'è stato'.