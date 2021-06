Mirandola: la Lega vuole Lodi al posto di Forte, ma Fdi e Fi dicono no

Le dimissioni dell'assessore alle politiche economicheaprono un caso politico all'interno della maggioranza a Mirandola. Al di là delle dichiarazioni di rito , infatti, ad imporre al finanziere un passo indietro è stato indirettamente il deputato Lega, deus ex machina della giunta guidata dal sindaco. Pur vicino a Forza Italia, Forte è ufficialmente un civico e rappresentava l'unica anima non leghista all'interno della squadra di Greco. Di qui i dissapori con Golinelli che hanno pesato sulla scelta del primo cittadino, il quale è arrivato questa mattina a chiedere formalmente a Forte di dimettersi. Obiettivo, ormai dichiarato, di Golinelli e Greco è quello di arrivare a inserire in giunta il già candidato leghista alle RegionaliLa mossa però da un lato è stata accolta con freddezza dallo stesso commissario regionale Lega, il quale pochi giorni fa ha avuto un acceso confronto con lo stesso Golinelli, dall'altro non è piaciuta affatto agli alleati di centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il ragionamento dei forzisti e dei meloniani è chiaro: se quella di Mirandola è una giunta di centrodestra non è pensabile sostituire l'unico assessore non leghista (gli altri quattro membri di giunta e il sindaco sono del Carroccio) con un altro leghista.A questo punto le strade sono due. La prima è che la Lega decida di Golinelli di tirare dritto puntando su Lodi, arrivando così a rompere con gli alleati e creando una maggioranza monocolore Lega con numeri risicatissimi in Consiglio. La seconda strada è quella di una mediazione che porti alla individuazione di un sostituto di Forte condiviso con gli alleati e quindi non leghista. Nomi in campo al momento non ve ne sono (esclusa l'ipotesi di una promozione del consigliere Fdi, per indisponibilità dello stesso Lugli), ma ovviamente il confronto è appena all'inizio.