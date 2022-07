Modena, 120 sanitari contagiati: l'Ausl pensa di richiamare medici dalle ferie

Sono 120 i sanitari oggi positivi al Covid in provincia di Modena e in isolamento. I dati, resi noti dall'Ausl stessa, fotografano una situazione di circa 60 sanitari positivi all'interno dell'Azienda ospedaliera modenese e 60 contagi nel bacino provinciale Ausl.Numeri allarmanti che mettono in crisi la stessa attività quotidiana ospedaliera e ambulatoriale e di fronte ai quali la Direzione sanitaria sta valutando di richiamare medici e infermieri dalle ferie per tamponare le assenze forzate.