'Da anni il Cse Fl Pl - precisa ancora il segretario Elisa Fancinelli -, sollecita l'Amministrazione ad adottare reali politiche di affiliazione dei dipendenti per evitare, dopo aver speso energie e denaro per predisporre selezioni e formare il personale, che questi si dimettano, come accade sempre più frequentemente. Il sindacato vuole precisare che i ritardi nel rilascio delle carte di identità non sono da attribuire ai dipendenti che stanno facendo un buon lavoro, ma alla cronica carenza di personale. Si rammenta, tuttavia, che rimangono sempre operativi due sportelli dell'Anagrafe per i rilasci urgenti e documentati delle carte di identità'.