'Esprimo le mie più sincere congratulazioni al dottor Alberto Rizzo, nominato oggi, all’unanimità, dal Consiglio Superiore della Magistratura, quale nuovo presidente del Tribunale di Modena. Questo prestigioso incarico è un riconoscimento della sua indiscutibile competenza e del suo costante impegno, sempre profuso al servizio della giustizia e delle istituzioni - afferma Aimi -. Sono certo che, grazie alla sua lunga e qualificata esperienza, il Tribunale di Modena continuerà ad essere un punto di riferimento per l’intero territorio, affrontando con autorevolezza e professionalità tutte le sfide che il futuro riserverà. La sua integrità, unita a una visione lungimirante, sarà di stimolo non solo per i suoi colleghi, ma per tutta la comunità modenese, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e promuovendo un dialogo costruttivo tra cittadini e sistema giudiziario'.'A lui rivolgo i miei più calorosi auguri per una presidenza ricca di successi e soddisfazioni. Sono certo che saprà guidare il Tribunale con la stessa passione e determinazione che hanno caratterizzato il suo percorso professionale'.