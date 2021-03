Modena, Alessandra Camporota è il nuovo prefetto

E' Alessandra Camporota il nuovo prefetto di Modena, sostituisce Pierluigi Faloni andato in pensione a inizio anno. Lo ha deliberato oggi il Consiglio dei Ministri che si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Mario Draghi.La Camporota attualmente è direttore centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo edifici di culto, presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Fino allo scorso anno è stata prefetto di Rimini.Nella stessa riunione del Consiglio dei Ministri è stato deciso il rinvio delle consultazioni amministrative che avrebbero dovuto tenersi in tutta Italia in primavera (a Modena sono 6 i Comuni al voto ). I cittadini saranno chiamati alle urne in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento, specifica il Governo, 'è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso'.