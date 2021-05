Modena, ampliamento azienda Hombre: un coro di proteste

Il caso Hombre, azienda fondata da Umberto Panini e ceduta lo scorso anno dai Panini ai Raguzzoni, famiglia titolare della Motovario, approda in Consiglio comunale dopo i dubbi sull’impatto complessivo del nuovo allevamento sollevati da alcuni piccoli agricoltori della zona e da residenti nelle frazioni di Cognento, Cittanova e borgo Corletto. Dubbi raccolti anche dallo stesso Pd e dai 5 Stelle, oltre che dalla Lega attraverso una interrogazione a firma di. 'Ho presentato una interrogazione – spiega il consigliere– perché sono settimane decisive per comprendere la portata del nuovo progetto di sviluppo che aumenterà la dimensione delle stalle e farà passare l’allevamento da 500 a 1.200 capi bovini. Il 12 aprile si è tenuta la Conferenza dei servizi per esaminare il progetto, mentre il 10 maggio scade il termine per presentare istanze e osservazioni da parte di soggetti privati e pubbliche amministrazioni che abbiano interessi oggettivi e soggettivi correlati. E’ il momento, quindi, per chiarire perplessità e per eventualmente muovere osservazioni sullo sviluppo futuro di un’azienda agricola che è un fiore all’occhiello della produzione di Parmigiano reggiano bio'.'Quali garanzie di sistematico monitoraggio della qualità e salubrità delle acque nel Comune di Modena sono attualmente previste dalla rete di monitoraggio Arpae? Quale è il consumo complessivo di acqua dell’Azienda Hombre srl sia per la parte agricola che per la parte zootecnica? E' compatibile il progetto sopracitato rispetto all’Area di riequilibrio ecologico di Marzaglia e altresì alla funzione educativa dell’Azienda come fattoria didattica? - a chiederselo sono anche-. Corrisponde al vero che il progetto di sviluppo dell’Azienda Hombre srl a fronte della concessione, prevede un vincolo all’esercizio continuativo dell’impresa agricola solo per i successivi 10 anni? Ad oggi ci sono garanzie che l’Azienda continui anche in futuro ad avere la certificazione biologica rispettando i disciplinari nonostante lo sviluppo dell’allevamento e dei servizi e il numero di capi di bestiame raddoppiato da circa 650 a circa 1350? E' stata tenuta negli anni la “contabilità” delle superfici trasformate da agricole o verdi a urbanizzate oppure viceversa soggette a rimozione della impermeabilizzazione dei suoli o recuperate ad uso non edificatorio e urbano?'Perplessità che diventano vere e proprio critiche da parte dei(forza di maggioranza in consiglio comunale) e di Lav che ha anche lanciato una petizione (ad oggi 300 firme) per fermare il maxi allevamento.'Per i Verdi di Modena “il caso” dell’allargamento dell’azienda Hombre pone diverse criticità all’interno però di un ragionamento più complessivo di sostegno all’agricoltura biologica - si legge in una nota a firma Verdi di Modena -. Per noi è fondamentale promuovere la conservazione dell’ecosistema naturale e, di fatto, la qualità della vita. Cibi sani, aria pulita, in pratica salvaguardare l’ambiente per salvaguardare la salute, tutelando anche i diritti dei lavoratori che, in ambito agricolo vengono spesso dimenticati. Se sulla carta il progetto di Hombre si dice attento al benessere animale e al contenimento dell’impatto ambientale (situazioni che andranno monitorate nel tempo), è necessario però evidenziare che un aumento delle strutture coperte aumenta purtroppo anche la superficie di suolo impermeabilizzato. E per quanto riguarda invece l’area a pascolo, determinante nel disciplinare biologico, con il raddoppio del numero dei capi dovrebbe raddoppiare anch’essa: ci chiediamo se ci sia sufficiente disponibilità di terreno. Emerge poi lo storico problema dello spandimento delle deiezioni animali a cui si sommano le acque di lavaggio degli impianti del caseificio. L’espansione, prevede il trasferimento delle deiezioni in eccesso su altri terreni disponibili nel comune di Formigine, una zona però di ricarica delle falde in cui il peso degli spandimenti ha causato nel tempo l’innalzamento dei nitrati nei pozzi portando alla chiusura di alcuni. Un tema che di certo va riportato all’attenzione. Ci sono poi i problemi della viabilità, del conseguente inquinamento atmosferico e non da ultimo della difficoltà dei controlli: per troppo tempo abbiamo visto piani di spandimento corretti sulla carta ma di difficile verifica nella pratica. Altra problematica di cui tenere in conto, è la vicinanza di un allevamento di grandi dimensioni alla città e alle zone residenziali'.