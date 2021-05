Modena, Arcigay in piazza per l'approvazione del Ddl Zan

In tanti hanno partecipato oggi pomeriggio alla manifestazione promossa da Arcigay Modena 'Matthew Shepard' in Piazza Torre a Modena nell'ambito della mobilitazione nazionale “Legge Zan e molto di più - Non un passo indietro!”. 'Anche in vista della giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-trans-intersex-afobia, associazioni, collettivi, centri antiviolenza e consultori, studenti, singoli, daranno vita ad una mobilitazione nazionale per dire che il Ddl Zan va approvato, senza ulteriori modifiche e senza altri passi indietro - afferma l'Arcigay -. È arrivato il momento di ascoltare la voce delle donne, della comunità LGBTQIA+, del mondo trans-femminista e delle persone con disabilità'.