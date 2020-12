Modena, aria pessima, stop Diesel Euro 4. E l'inceneritore se ne frega

A Modena sono in vigore da ieri e fino a giovedì 3 compreso, le misure emergenziali, previste dalla manovra antinquinamento della Regione Emilia Romagna, che estendono il divieto di circolazione anche ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area inclusa all’interno delle tangenziali di Modena, dalle 8.30 alle 18.30. 'Le misure emergenziali sono state decise da Arpae, come stabilisce il Pair 2020 della Regione Emilia Romagna, a causa del superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10 - spiega il Comune di Modena -. Con le misure emergenziali, ai limiti alla circolazione per i veicoli più inquinanti, già previsti dalla manovra antinquinamento ordinaria si aggiunge il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 4 in tutta l’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali. Previsti anche il divieto di utilizzo di biomasse per il riscaldamento delle unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile; l’obbligo di ridurre di almeno un grado la temperatura negli ambienti di vita riscaldati (massimo 19° C, più 2 di tolleranza, nelle case, negli uffici, nei luoghi per la attività ricreative o di culto, nelle attività commerciali e nelle attività sportive e fino a 17° C, più 2 di tolleranza, nelle sedi di attività industriali e artigianali), con l’esclusione di ospedali, cliniche, case di cura e istituti scolastici; il divieto di bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale; vietato anche utilizzare riscaldamento a biomasse (legna, cippato) nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile'.

Restrizioni che non valgono per l'inceneritore gestito da Hera in via Cavazza a Modena. Anche questa mattina l'impianto era acceso e il fumo usciva dal camino in un paesaggio imbiancato dalla neve. Ricordiamo che l'inceneritore Hera brucia ogni anno circa 240mila tonnellate di immondizia indifferenziata (a fronte di una produzione provinciale di circa 120mila tonnellate). Il camino è attivo circa 350 giorni all'anni 24 ore su 24 con 15 giorni di stop sui 12 mesi per manutenzione.