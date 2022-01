Modena, autobus in fiamme sul cavalcavia Mazzoni

Un autobus Seta a metano è andato in fiamme questa mattina mentre percorreva il cavalcavia Mazzoni nei pressi della stazione dei treni. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco e la polizia ha deviato il traffico. Pesanti i disagi alla circolazione.Ad andare distrutto è stato un bus della linea 11. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza il vano bombole di metano ed evitare esplosioni.

