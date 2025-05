Modena, l'assessore Camporota sbotta in aula: 'Basta strumentalizzare la sicurezza per fare opposizione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Consiglio comunale infuocato: l’assessora alla Sicurezza replica duramente alle critiche, accusando l’opposizione di creare allarmismo. “La città è sotto controllo, non cambio passo”. Atmosfera tesa in Consiglio comunale, dove il dibattito su un’interrogazione riguardante furti e danneggiamenti in zona Piazzale Risorgimento si è trasformato in un acceso scontro politico. Al centro dell’attenzione l’assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota, che, al termine della sua risposta tecnica, ha abbandonato i toni abitualmente istituzionali per denunciare pubblicamente l’atteggiamento dell’opposizione.



“Mi avete attaccata per tutto il pomeriggio. È mio diritto replicare. Non fate un buon servizio alla città continuando a strumentalizzare il tema della sicurezza”, ha affermato Camporota con tono fermo, rivolgendosi direttamente ai banchi dell’opposizione.



L’assessore ha respinto con decisione le accuse di inefficacia e ha sottolineato come la sua azione amministrativa sia stata fin dall’inizio costante e trasparente retta nel massimo impegno e improntata ad un dialogo aperto e costante con le forze di polizia e i cittadini: “Non ritengo necessario alcun cambio di passo. Lavoro ogni giorno sul territorio, in contatto con cittadini, Polizia Locale e Prefettura. La città non è fuori controllo”.La replica ha assunto tratti di sfogo personale quando Camporota ha lamentato un clima politico privo di collaborazione: “Speravo in una maggiore maturità in quest’aula. Invece, ancora una volta, il tema della sicurezza viene usato in modo strunentale”.Nel suo intervento, l’assessore ha anche messo in dubbio l’efficacia di alcune segnalazioni diffuse tramite stampa, come ad esempio le fotografie portate a testimonianza dal consigliere barani relative a degrado e furti sulle auto, ed in casi in cui non condivise con le forze dell’ordine, auspicando un cambio di rotta nel modo di affrontare questi temi: “Serve più responsabilità. Chi ha davvero a cuore la sicurezza dovrebbe collaborare, non gettare benzina sul fuoco”.Infine, ha ribadito il proprio impegno personale, confermando la piena operatività della macchina comunale: “Modena è una città complessa, ma è seguita e monitorata. Lavoriamo ogni giorno per prevenire e intervenire, senza cercare visibilità mediatica”.Gi.Ga.