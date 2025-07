'Modena, Campus X: tradito il progetto iniziale dello studentato'

'È un progetto nato male, un ibrido, che nonostante le modifiche nel regolamento di gestione apportate dal Comune, difficilmente potrà essere migliorato e che quindi preoccupa per l’impatto che potrà avere su degrado e ordine pubblico. Purtroppo le condizioni affinché si trasformi in un altro caso Costellazioni ci sono tutte. Il progetto iniziale di studentato che avevamo sostenuto è stato tradito e si è esteso ai lavoratori che rispetto agli studenti hanno esigenze completamente diverse e difficilmente integrabili. Il tentativo della Giunta di mettere mano alle regole definite dalla precedente amministrazione, eccessivamente favorenti il soggetto privato che sta realizzando l’edificio, rischia di fallire, essendo ormai cambiata, irrimediabilmente, la natura del progetto'.Così il consigliere comunale capogruppo Lega Modena Giovanni Bertoldi in merito alla proposta di modifica delle regole di accesso e di gestione dell’immobile cosiddetto “studentato” gestito da Campus X nell’area delle ex officine Corni a Modena.'Oggi ci troviamo davanti ad un edificio mastodontico più simile a un carcere o ad una struttura tipica dell’Europa dell’est che ad un luogo moderno e funzionale in cui vivere. Solitamente edifici così non hanno un futuro roseo. Le Costellazioni ne sono l’esempio.Senza contare che i gestori per questo intervento hanno ricevuto 5 milioni di euro, 20.000 euro a posto letto, dal PNRR, ma ciò che il pubblico ha avuto in cambio è stato in proporzione ben poco, il minimo sindacale, ovvero il 30% circa dei posti letto a prezzi calmierati, divisi tra Comune ed Er-go; il restante 70% sarà a prezzi alti anche più di 1000 € per un locale di 16 m2 senza angolo cottura. Perciò, il nuovo schema di accordo non cambia, in prospettiva, il problema di fondo: ovvero il rischio che quell’edificio si trasformi nell’esatto contrario di ciò di cui ha bisogno la città. Ancora una volta è stata tradita la proposta che Lega Modena fa dal 2019 ovvero di progettare un vero e moderno campus universitario per dare nuovo slancio al nostro ateneo e soddisfare le richieste degli studenti, come del resto sta avvenendo in tutta Italia a partire dalla vicina Ferrara' - chiude Bertoldi.