Modena, caos e degrado in via Costellazioni: forze dell'ordine sul posto almeno 2 volte al mese

'Nella struttura di Via delle Costellazioni alloggiano circa 478 persone di etnie diverse e con storie e fragilità personali rilevanti. Una struttura che ospita da un lato rifugiati del Cas della Cooperativa l'Angolo, che comunque nell'ultimo periodo sono numericamente diminuiti, e dall'altro cittadini privati paganti non inviati dalle Istituzioni e non seguiti'. A dirlo nella risposta scritta a una interrogazione del consigliere Fdi di Modena Ferdinando Pulitanò, è l'assessore Francesca Maletti.'Nello stabile ci sono 178 camere - continua la Maletti -. È bene precisare che in alcuni piani sono state allestiti ambienti adibiti a cucina e lavanderia ad uso degli ospiti. Inoltre, è stata recentemente attrezzata una sala per lo svolgimento dei compiti ed attività ricreative per i ragazzini che vivono nello stabile. È infine attiva una portineria presidiata h 24 con accesso biometrico e alcune stanze sono destinate ad uffici amministrativi e per il personale del Gestore. In questo quadro le camere dedicate (cioè, occupate) dagli ospiti del Centro di Accoglienza sono ad oggi 87 e coinvolgono 253 ospiti'.'Il Comune di Modena ha a disposizione 57 camere per l'accoglienza abitativa temporanea di nuclei famigliari e persone singole in situazione di particolare disagio, camere “riservate” a seguito di gara di appalto effettuata a settembre 2022 e rinnovata a settembre 2024.I nuclei famigliari ospitati sono:-per conto del Servizio Sociale Territoriale: 25 nuclei con 46 minori e 19 singoli, per un totale di 103 persone-per conto del Centro Servizi Inclusione e contrasto alle marginalità: 2 nuclei con 4 minori e 8 persone singole per un totale di 16 persone.Si tenga presente che il numero può subire delle variazioni settimanalmente. Le problematiche degli ospiti che sottendono la presa in carico sono condizioni di grave disagio sociale e abitativo, anche a seguito di sfratto. Per grave disagio sociale e sanitario si intende persone che, per patologie di tipo sanitario e/o condizioni di povertà, culturale, educativa o economica, non sono in grado in maniera autonoma di far fronte alle esigenze primarie di vita (cibo, alloggio, cure sanitarie, istruzione e percorsi educativi) di sé stessi e dei propri congiunti (es. minori)'.'Ci sono 29 camere occupate da cittadini privati paganti, pari a 106 ospiti. Alcuni degli ospiti paganti sono nelle camere assegnate al Centro di Accoglienza, in quanto ex utenti CAS che si sono resi autonomi.Le segnalazioni dei cittadini concernenti fatti di degrado di microcriminalità da inizio anno 2024 ad oggi sono state 24 di cui 12 relative alla situazione di degrado sociale nell’area delle Costellazioni, 6 per episodi di microcriminalità e 6 per degrado fisico/ambientale/acustico - aggiunge la Maletti -.Gli interventi delle forze dell'ordine che riguardano gravi episodi di violenza e di ordine pubblico nell’area circostante lo stabile da inizio anno, risultano essere 3 (2 relativi a situazioni di spaccio e 1 di aggressione con coltello). Va segnalato altresì che le forze dell'ordine e gli operatori di pubblica sicurezza intervengono almeno 1-2 volte al mese, spesso su chiamata dello stesso Gestore, per dirimere conflitti interni tra le famiglie ospitate o per dissuadere escalation di conflittualità di varia natura. Va evidenziato che il Gestore, Hyma srl., contatta le forze dell'ordine anche in funzione preventiva, ovvero per evitare che all’interno dell’edificio scoppino liti e dissidi tra gli ospiti. Inoltre, è importante rilevare che le pattuglie controllano la zona 3-4 volte la settimana'.