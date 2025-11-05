Modena, caos e degrado in via Costellazioni: forze dell'ordine sul posto almeno 2 volte al mese
Il quadro fornito dall'assessore Maletti: nella struttura vivono 478 persone di etnie diverse, di queste 253 sono ospiti del Centro di accoglienza'
'Il Comune di Modena ha a disposizione 57 camere per l'accoglienza abitativa temporanea di nuclei famigliari e persone singole in situazione di particolare disagio, camere “riservate” a seguito di gara di appalto effettuata a settembre 2022 e rinnovata a settembre 2024.
'Ci sono 29 camere occupate da cittadini privati paganti, pari a 106 ospiti. Alcuni degli ospiti paganti sono nelle camere assegnate al Centro di Accoglienza, in quanto ex utenti CAS che si sono resi autonomi.
Gli interventi delle forze dell'ordine che riguardano gravi episodi di violenza e di ordine pubblico nell’area circostante lo stabile da inizio anno, risultano essere 3 (2 relativi a situazioni di spaccio e 1 di aggressione con coltello). Va segnalato altresì che le forze dell'ordine e gli operatori di pubblica sicurezza intervengono almeno 1-2 volte al mese, spesso su chiamata dello stesso Gestore, per dirimere conflitti interni tra le famiglie ospitate o per dissuadere escalation di conflittualità di varia natura. Va evidenziato che il Gestore, Hyma srl., contatta le forze dell'ordine anche in funzione preventiva, ovvero per evitare che all’interno dell’edificio scoppino liti e dissidi tra gli ospiti. Inoltre, è importante rilevare che le pattuglie controllano la zona 3-4 volte la settimana'.
