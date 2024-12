Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

di Dogali come ristoro per l'aumento del costo dell'energia.'L'Amministrazione Comunale, prendendo atto della situazione di difficoltà economica prodotta dall'aumento del costo dell'energia, ha avviato un percorso di confronto con Dogali Ssdsrl e di verifiche, attraverso il controllo dei reali costi sostenuti dal Concessionario negli anni 2023 e 2024 e che per l'anno 2023 si conferma il differenziale calcolato da Dogali pari a 91.000 euro - si legge nella delibera -. Tali circostanze determinate dal “caro energia”, costituiscono “variazioni non imputabili al concessionario”, influenzano i presupposti e le condizioni dell’equilibrio economico-finanziario della concessione essendo caratterizzate da straordinarietà ed imprevedibilità. In ragione del beneficio economico che Dogali ha già ricevuto dallo Stato nel 2023 e dell'andamento dei costi energetici nel 2024 si ritiene, ad oggi, di riconoscere una somma pari ad 94.791 euro relativo agli anni 2023 e 2024'.Va detto che già lo scorso anno il Comune concesse contributi per 175mila euro per i maggiori costi delle utenze per gli anni 2021 e 2022.