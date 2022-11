Modena, consulta provinciale studenti: vince il centrodestra

Il nuovo presidente è Riccardo Dotti. 'E' una clamorosa sconfitta per la Sinistra studentesca'

Riccardo Dotti è stato eletto oggi presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena. Dotti è espressione di Studenti In Marcia, movimento studentesco giovanile di Centrodestra.

'E' uno straordinario traguardo e una vittoria per tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori a Modena e Provincia - si legge in una nota di Studenti in Marcia -. Una vittoria, quella di Riccardo, ottenuta senza il sostengo di nessun altro gruppo se non quello assemblato nel corso di settimane di intenso lavoro e che segna una clamorosa sconfitta per la Sinistra studentesca'.



'Quello di oggi è un giorno fondamentale. Dopo un anno di negligenza e scelte autoreferenziali la scelta democratica dei rappresentanti di Consulta ha deciso di dare fiducia a chi vuole tornare a credere nel valore della CPS - afferma Dotti -. Bisogna investire sui lavori delle commissioni, sulle collaborazioni con i rappresentanti d'istituto della provincia e partire, tutti insieme, dai denominatori comuni che ci contraddistinguono per lavorare bene, e uniti. Ringrazio chi mi ha votato, consapevole che, chi detiene questo ruolo, è il presidente di tutti'.





