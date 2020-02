Modena, contratto Mediagroup scade: rinnovo da 450mila euro per 4 mesi

Un mese fa, esattamente il 28 febbraio 2020, è scaduto il contratto triennale che legava il Comune di Modena al colosso cooperativo Mediagroup98. Parliamo di un contratto dal 1/03/2017 al 28/02/2020 da 3 milioni e 173mila euro per i 'Servizi di informazione, accoglienza, relazioni coi cittadini, canali di comunicazione e produzione multimediale del Comune di Modena'.Ora il Comune sta valutando l'opportunità 'di ridurre l'entità dei servizi resi dal 30/06/2020', ma nel frattempo ha deciso - con determina ad hoc - di rinnovare alle stesse condizioni economiche l'appalto a Mediagroup98 per altri 4 mesi per un cifra, Iva compresa, pari a 456mila euro. Ovviamente il contratto lo consente (peraltro fino a un anno), resta l'opportunità politica. Ma questo è un altro discorso.Una somma che nel dettaglio impegnata in questo modo:– 50.646 euro “spese per gestione sportello Europe Direct”– 271.183 euro “compensi a terzi per il funzionamento del servizio di informazione ai cittadini”– 102.026 euro “gestione rete civica”– 30.513 euro “appalto operazioni cimiteriali”– 2.612 euro “acquisto produzioni multimediali”.