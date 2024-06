Modena, contributi a pioggia per le associazioni culturali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono state 46 le proposte di iniziative culturali e di progetti giunte da parte di associazioni culturali che operano nel campo del teatro e spettacoli di danza, della musica, della promozione della lettura e della letteratura. A parte l'esclusione di una associazione per carenza di requisiti, sono stati deliberati contributi a tutti, per una somma complessiva di 117mila e 500 euro.Ecco nel dettaglio a chi sono andati i fondi:- Associazione Amici della Musica di Modena 'Mario Pedrazzi' per il progetto “104sima Stagione 2024 degli Amici della Musica 'Mario Pedrazzi': 4.500 euro.- Associazione Amici dell'Organo J. S. Bach APS per il progetto “ArmoniosaMente - Modena Organ Festival XIII Edizione”: 1.900 euro.- Associazione culturale “Il Posto” per il progetto “ Programma culturale 2024”: 1.

700 euro.

- Circolo Culturale LEFT APS per il progetto “All tribes are welcome”: 3.600 euro.

- Associazione Culturale Muse per il progetto “Arts & Jam Edizione#12”: 3.600 euro.

- Modena Musica Sacra aps per il progetto “Musica al voto V edizione: 2.100 euro.

- Associazione Musicale Estense APS per il progetto Grandezze & Meraviglie 27° Festival Musicale Estense: 4.800 euro.

- Associazione corale Evaristo Pancaldi per il progetto “Echi di voci del Nord”: 800 euro.

- Preludio APS per il progetto “Musica e benessere tra argini, e laghi 2024”: 700 euro.

- Associazione corale Gioachino Rossini per il progetto “Stagione concertistica Corale Rossini 2024”: 1.100 euro.

- Rosso Tiepido Associazione Culturale per il progetto “Brillante Festival”: 2.900 euro.

- Associazione Culturale Stoff per il progetto “Base OFF terza edizione”: 4.500 euro.

- Associazione Artistico Culturale ACTEA APS per il progetto “Vox Mutinae 2024 - Dove le arti si incontrano”: 1.900 euro.





- Salotto Culturale Modena APS per il progetto “Marco Polo 700”: 3.600 euro.

- Fondazione gioventù musicale d'Italia per il progetto “Musica Canto Parola 2024”: 4.500 euro.

- Associazione Coro San Lazzaro per il progetto “Stagione musicale 2024 del coro San Lazzaro”: 800 euro.

- Associazione Euphonia per il progetto “Contaminazioni 2024”: 3.900 euro.

- Tempo di Musica – Gioventù musicale per il progetto Festival Modena contemporanea 1^ edizione VX: i 4 elementi”: 2.900 euro.

- Associazione Blu Bramante per il progetto “Mater Progetto in 4 gesti sul materno simbolico e reale”: 400 euro

- Modena Sobborghi per il progetto “Urban Fest”: 2.100 euro.

- Polisportiva Morane ASD APS per il progetto “Wave Experience 2024”: 2.300 euro.

- Parenti Tour APS per il progetto “Parenti tour Summer Festival 2024”: 3.100 euro.

- Associazione Corale Luigi Gazzotti per il progetto “Un viaggio musicale nel tempo e nello spazio: 1.100 euro

- Associazione Modena Terzo Mondo Odv per il progetto “Parco Amendola, “Il parco dei Cantautori edizione 2024”: 4.200 euro.

- Città Futura APS per il progetto “Progetto Città Futura”: 1.700 euro.

- Associazione Musicale Onlus Avanzi di Balera per il progetto “On Stage 2024 Comunità musicale modenese”: 2.100 euro.

- Ensemble mandolinistico Estense APS per il progetto “Rassegna protagonista il mandolino XXIII edizione”: 1.100 euro.

- Same Same Travels APS per il progetto “Blitz drammaturgico cittadino”: 500 euro.

- Amigdala APS per il progetto “Presente 2024”: 7.450 euro

- Artisti Drama APS per il progetto “La corsa di fuochi 2024”: 5.400 euro.

. Centro Sportivo Italiano Comitato territoriale di Modena per il progetto “Materica Il movimento che semina cultura”: 1.900 euro.

- Filodrammatica I Burattini della Commedia per il progetto “ Tutti in Baracca – Burattini con cura”: 3.100 euro.

- Associazione culturale Instabile 19 per il progetto “Fuori Luogo 2024”: 3.900 euro.

- Gruppo d'arte Peso Specifico per il progetto “W/M secondo capitolo”: 1.100.

- Polisportiva San Faustino Circolo ARCI Asd per il progetto “Spettacolare”: 2.100 euro.

- Somantica Project Aps per il progetto “Attraversamenti teatrali V ediz.”: 2.100 euro.

- Università per la terza età per il progetto “La città educativa 2024-lo spazio del sapere”: 1.100 euro.

- Teatro dei venti APS per il progetto “Abitare utopie IV edizione”: 7.450 euro.

- Associazione Culturale Sportiva e Dilettantistica STED per il progetto “FreeQuenze.24”: 4.500 euro.

- Associazione Arci Gay Modena “Matthew Shepard” (Odv) per il progetto “Rainbow read & play”: 1.000,00 euro.

- Associazione Pop History per il progetto “GiocaModena – la storia di Modena con i giochi da tavolo”: 1.300 euro.

- Associazione Apun per il progetto “Evento internazionale sul pensiero ospitale e letteratura Mens-A”: 1.000 euro.

- Associazione Trame 2.0 per il progetto “Stare, Sostare, Ascoltare”: 1.300 euro.

- Play Res per il progetto 'Esploratori ludici di mondi letterari. Laboratori per lettori e giocatori': 1.500 euro.

- Associazione Mo' Better Football per il progetto “Mini-Mo'- Calcio, Typi, Racconti”: 2.900 euro.