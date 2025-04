'Modena, crediti dubbia esigibilità fuori controllo: Comune incapace di riscuotere'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'L’aumento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), che ha superato la soglia dei 92 milioni di euro nel bilancio comunale, conferma in modo inequivocabile i timori che Forza Italia denuncia da anni: il Comune di Modena non è in grado – o peggio, non è interessato – a far rispettare un obbligo di legge fondamentale, quello della riscossione dei crediti. Una lacuna gravissima, che sta creando un buco di bilancio enorme, che limita gli investimenti su altri fronti e allo stesso tempo penalizza doppiamente i cittadini onesti. L’Amministrazione continua non fare nulla o abbastanza per perseguire chi non paga, soprattutto per volontà e non per necessità, e nulla per tutelare gli interessi che enormi sacrifici pagano imposte, tariffe, multe'.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi a commento delle parole dell'assessore Molinari ( qui ).'È inaccettabile – prosegue Giacobazzi – che solo per la tariffa rifiuti il Comune registri oltre 27 milioni di euro di crediti inesigibili. Siamo di fronte a un doppio schiaffo: da un lato verso i cittadini che pagano regolarmente le tariffe, dall’altro verso il principio di equità del servizio pubblico. A pagare, infatti, sono sempre e solo i soliti noti: quelli che rispettano le regole, mentre Comune ed Hera scaricano su di loro il peso dell’inefficienza nella riscossione. Forza Italia chiede con forza che l’Amministrazione freni una emorragia di denaro ormai chiaramente fuori controllo e chiarisca quali siano le conseguenze dell’aver superato la soglia di legge che lo stesso assessore ha indicato in 91 milioni. Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a questa deriva: è ora di mettere mano seriamente a questo nodo cruciale' - chiude Piergiulio Giacobazzi.