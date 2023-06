Modena, dal Comune 119mila euro per 41 progetti culturali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La delibera per l’assegnazione dei contributi è stata approvata dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. Il bando finanzia fino a un massimo di 10 mila euro (a copertura della percentuale massima dell’80 per cento del costo sostenuto), progetti e attività da svolgere nel corso del 2023, con l’obiettivo di promuovere l’attività delle associazioni cittadine, sostenere la diffusione della cultura anche nei luoghi periferici della città ampliando la partecipazione dei cittadini. Per la prima volta, alla consolidata tradizione culturale della città si è affiancata l’innovazione delle media arts.Nell’ambito del teatro e della danza hanno ricevuto il contributo 12 associazioni: Actea per il progetto “Vox Mutinae. Dove le arti si incontrano; Amigdala per l’iniziativa di formazione all’attivismo civico “Presente!”; Artisti Drama per “La corsa dei fuochi. Natura fragile”; lo storico progetto “In baracca con Alex” di I burattini della commedia; “Materica: il movimento che semina cultura”, progetto id danza del Csi; “Fuori luogo 2023”, il progetto che mette in relazione professionisti del teatro e della cultura di Instabile 19; “W/M – Il grande cancelliere”, ispirato al “Maestro e Margherita” di Bulgakov del gruppo d’arte Peso specifico; l’iniziativa di arte, cultura e spettacoli a Km0 della Polisportiva Cognentese; la quarta edizione di “Attraversamenti teatrali” di Somantica Project; “FreeQuenze.23”, il progetto di Sted che porta arte e artisti in luoghi periferici; la terza edizione del progetto “Abitare utopie” di Teatro dei Venti; il progetto “Città educativa” dell’Università della terza età dedicato alla qualità del tempo.

Nell’ambito musicale, il più ampio, i contributi sono stati assegnati agli Amici del jazz per il Modena jazz festival; all’associazione Amici dell’organo “J. S. Bach” per la dodicesima edizione di “ArmoniosaMente – Modena organ festival”; ad Avanzi di Balera per il progetto “On stage 2023, tra futuro e memoria”. Città futura ha ricevuto il contributo per il progetto omonimo che propone musica e spettacoli alla Sacca e alla Crocetta; l’Associazione corale Evaristo Pancaldi per la rassegna di concerti polifonici che quest’anno compie trent’anni; la Corale Gioacchino Rossini per la stagione concertistica; Euphonia per la rassegna di concerti partecipativi “Contaminazioni”; la Fondazione gioventù musicale d’Italia per il progetto “Musica canto parola 2023”; l’associazione Il Posto per Il posto Sant’Eufemia; Il Laureato per il progetto Tube Club per la produzione di eventi musicali a carattere alternativo; il circolo culturale Left per la rassegna di spettacoli e concerti “Together for music 2023”; i Madrigalisti estensi per “Gli spazi del suono. Musica in residenza”. E poi, ancora, Amici della musica Mario Pedrazzi per la sua 103esima stagione di concerti; l’associazione Modena terzo mondo per il “Parco dei cantautori 2023” al parco Amendola; Muse per l’undicesima edizione di “Arts & Jam”; Modena musica sacra per la terza edizione di “Musica al Voto”, concerti nella chiesa del Voto; l’associazione Grandezze & Meraviglie per la ventiseiesima edizione del Festival musicale estense; all’associazione dei giovani di Quattroville Parenti tour per il Summer festival su un’area periferica abbandonata; la polisportiva Morane per il “Revol wave experience”; Preludio per musica e cultura tra argini, fiumi e laghi; l’associazione Quadro per quattro serate dedicate alla relazione tra il rock e le altre arti; a Rosso Tiepido per il Brillante festival; Salotto culturale Modena per il progetto “Arte, musica e cultura 2023”; l’associazione culturale Stoff per la seconda edizione del progetto “Base off”.



E sono cinque i progetti finanziati per l’ambito della letteratura e del gioco: “Sono femminista… sto dalla mia parte” dell’associazione Blu Bramante; il progetto “Con(tro) il calcio moderno” di Mo’ Better Football; la rassegna culturale “Gioco e narrazione” di Play Res; “Leggere i quartieri: microazioni culturali” di Trame 2.0; “Meta journey. Bridging the multidiscipline” di Treemme.