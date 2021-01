'Modena, dal Comune soldi ad associazioni culturali: mancano progetti'

'Per quale motivo l'amministrazione comunale di Modena ha deciso di impegnare denaro pubblico per garantire sostentamento alle associazioni in un momento in cui famiglie ed imprese sono in grandissima difficoltà a causa della crisi economica conseguente all’emergenza epidemica e avrebbero dunque necessità di vedere su di loro concentrate tutte le risorse disponibili?' Il contributo a fondo perduto di 89mila euro concesso recentemente a 40 associazioni culturali modenesi ( qui l'articolo) , finanziamento voluto dall'assessore alla cultura e segretario cittadino Pd Andrea Bortolamasi () che raddoppia quello già concesso a marzo, è oggetto di una interrogazione da parte della capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini.'Le associazioni che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di 89.000 euro risultano iscritte nell’Elenco Comunale delle forme associative? - si chiede Elisa Rossini -. Faccio infatti notare che il Comune di Modena si è dotato di un Regolamento per i rapporti con l’associazionismo che, secondo quanto si evince dal sito del comune risale al 1996, e quindi una ventina di anni prima l’approvazione del decreto legislativo 117/2017, e di un elenco comunale delle forme associative entrambi oggetto di una interrogazione a risposta scritta che ho presentato il 19 ottobre 2020 a tutt’oggi ancora priva di risposta. Ricordo infine che il decreto legislativo 117/2017 prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nei rapporti con gli enti pubblici i quali assicurano il coinvolgimento attivo di tali enti attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione e accreditamento. E’ poi previsto che tale co-progettazione sia finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 'realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti” e che “la co-programmazione sia finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari'. Ebbene, per quale motivo non risultano individuati, nelle delibere esaminate, bisogni specifici e definiti? Ne deduciamo, in assenza di giustificazioni diverse, che il denaro impegnato sia stato erogato come contributo a fondo perduto svincolato persino dai progetti presentati su iniziativa e, quindi, in contrasto con la norma del 2017'.1. Associazione Amigdala 5.000 euro2. Archivio Cesare Leonardi 3.500 euro3. Rosso Tiepido 1.900 euro4. Same Same Travels 1.100 euro5. Aes Cranna 3.300 euro6. Artisti Drama 1.600 euro7. Instabile 19 2.500 euro8. Gruppo d'arte Peso Specifico 1.000 euro9. Puppet House 1.200 euro10. Associazione Sted 3.700 euro11. Teatro dei Venti 7.400 euro12. Associazione Virginia Reiter 500 euro13. L'Incontro 250 euro14. Actea 950 euro15. Amici del Jazz 1.500 euro16. Amici dell'Organo J.S.Bach 1.500 euro17. Amici della Musica Mario Pedrazzi 5.000 euro18. Basilica Metropolitana – Cappella Musicale 700 euro19. Circolo Culturale Florida 500 euro20. Corale Gazzotti 850 euro21. Corale Pancaldi 500 euro22. Corale Rossini 750 euro23. Echi della Parola 800 euro24. Ensamble Mandolinistico Estense 600 euro25. GMI Gioventù Musicale Italiana - Modena 4.100 euro26. Il Laureato 1.500 euro27. Left 4.300 euro28. Lemniscata 5.600 euro29. Muse 2.900 euro30. Musicale Estense 5.600 euro31. Salotto Culturale Aggazzotti 650 euro32. CSI 5.000 euro33. Editori Modenesi 1.300 euro34. Festival della Fiaba 1.000 euro35. Paf! Pensieri a Fumetti 900 euro36. Progettarte 2.700 euro37. Terra e Identità 700 euro38. Blu Bramante 250 euro39. Il Leggio 300 euro40. Arci Modena Comitato Provinciale 5.600 euro