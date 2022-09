'Modena, dalla Manifattura Tabacchi alle ex Fonderie: tutto fermo'

'Dal flop della Manifattura delle idee del primo Muzzarelli, passando all'abbandono in cui versa la Stazione Piccola gioiello del '900 fino all'ultimo clamoroso stop delle ex Fonderie. Cantieri partiti ma mai conclusi. La causa? La più totale incapacità amministrativa del PD. Parliamo di luoghi importanti per la città, pensiamo alla bellezza della Stazione di piazza Manzoni o agli eventi drammatici che segnarono le ex fonderie e il legame nato coi modenesi che ne preservano la memoria. L'area dell'ex Manifattura Tabacchi è il simbolo del fallimento di Muzzarelli, l'aveva scelta come sede della sua prima campagna elettorale. Molti appartamenti sono ancora sfitti e la seconda palazzina cade a pezzi. Negli ultimi anni è diventata una delle 'sedi' dei Daisan, una baby gang'. A parlare è Manuela Spaggiari, candidata alla Camera nel collegio plurinominale 02 Emilia-Romagna per la lista Noi Moderati.