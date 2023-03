'Modena, dalla Tari 5,7 milioni in più rispetto al costo del servizio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A intervenire in questi termini in sede di approvazione del Bilancio del Comune di Modena è la capogruppo Fdi Elisa Rossini.'Alla luce di questi dati crediamo sia assolutamente possibile e anche doveroso rivedere le tariffe Tari a maggior ragione visti i disservizi legati al nuovo sistema di raccolta differenziata - continua Rossini -. Invece di pubblicare tramite la sala stampa del Comune, commettendo un illecito (in commissione a fronte di nostra esplicita domanda ci è stato spiegato che le immagini sono conservate per 7 giorni poi distrutte), le immagini delle telecamere di sorveglianza ) che ritraggono cittadini con i sacchetti blu e gialli appoggiati fianco di cassonetti spesso perché i nuovi non funzionano o sono pieni, tacciandoli di essere soggetti poco raccomandabili, si pensi a fornire un servizio adeguato. I cittadini certamente non devono spargere in giro rifiuti, ma il Comune deve garantire un servizio che funziona ed intervenire efficacemente sul gestore se questo non avvine. Il punto però è ancora una volta economico: il Comune, visti i cospicui dividendi percepiti da Hera, siamo sicuri abbia la sufficiente terzietà per intervenire?'