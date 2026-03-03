Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, degrado nel sottopasso ex Benfra: nulla è cambiato'

'Modena, degrado nel sottopasso ex Benfra: nulla è cambiato'

Modena Civica chiede conto direttamente all’amministrazione comunale dell’annosa situazione dell’Ex Benfra, collegamento pedonale e ciclabile

2 minuti di lettura
“Nonostante l’annuncio del Comune risalente allo scorso settembre, ormai sei mesi fa, la situazione di degrado al sottopasso Ex Benfra è di fatto irrisolta. Per venire incontro alle segnalazioni dei cittadini sui bivacchi, l’assessora Camporota aveva comunicato la chiusura notturna dalle 22 alle 6, effettivamente realizzata con l’installazione, seppur precaria, di una catena col lucchetto, ma quella chiusura è di fatto diventata permanente anche nelle ore diurne. Come risposta qualcuno, già da settimane, ha divelto la recinzione del sottopasso, così adesso da un lato dell’ingresso al sottopasso c’è il lucchetto, mentre dall’altra il passaggio è libero”.

 

Modena Civica chiede conto direttamente all’amministrazione comunale dell’annosa situazione dell’Ex Benfra, collegamento pedonale e ciclabile che dovrebbe in teoria collegare in maniera agevole le due aree del quartiere Crocetta tagliate in due dalla ferrovia. 

 

“Era stata proprio Modena Civica con un’interrogazione a portare all’attenzione del consiglio comunale il degrado nel sottopasso e i problemi di sicurezza segnalati dai residenti, per questo avevamo accolto con favore l’annuncio dell’assessora Camporota sulla chiusura notturna – dichiarano la capogruppo e consigliera comunale Katia Parisi, e il presidente di Modena Civica, Rosario Maragò -. Questo dovrebbe fare un’amministrazione: ascoltare i cittadini, di cui siamo portavoce in aula, e poi intervenire in tempi celeri per dare corso alle richieste di sicurezza.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Purtroppo, però, anche alla luce di svariati sopralluoghi fatti nelle ultime settimane, dobbiamo constatare che nulla è cambiato. Al di là della catena col lucchetto, che una volta installata non è mai stata tolta nemmeno nelle ore diurne, la recinzione è stata forzata e adesso è possibile entrare e uscire dal sottopasso a qualunque ora del giorno, soprattutto di notte”.

 

A rimetterci sono ancora una volta sono i cittadini. “I residenti – aggiungono Parisi e Maragò - segnalano strani via vai soprattutto nelle ore notturne, oltre alla sporcizia e ai soliti bivacchi. Inoltre, non viene mai notato un controllo da parte della polizia locale. Ci chiediamo come mai il sottopasso è, dopo mesi, ancora una volta terra di nessuno, senza nessuna cura e, soprattutto, privo di interventi risolutivi sullo stato della recinzione. Come Modena Civica siamo pronti a sollecitare nuovamente la Giunta per chiedere ancora una volta un intervento risolutivo, questa volta reale e non solo a parole”. 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle

Pentathlon: gli spadisti del Pentamodena trionfano a Caorle

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti a Modena e provincia

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti a Modena e provincia

Il sacro, quando diventa spettacolo, non converte

Il sacro, quando diventa spettacolo, non converte

Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

Modena, contro l’Entella, per riprendere subito la marcia verso i playoff

Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni

Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni

Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’

Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti Referendum riforma Nordio, a confronto due modelli opposti di giustizia

Referendum riforma Nordio, a confronto due modelli opposti di giustizia

Costellazioni: in futuro meno richiedenti asilo e più famiglie

Costellazioni: in futuro meno richiedenti asilo e più famiglie

Aree nomadi, acceso dibattito in Consiglio: Forza Italia attacca, l'assessore difende il modello

Aree nomadi, acceso dibattito in Consiglio: Forza Italia attacca, l'assessore difende il modello

Referendum Giustizia, Gasparri a Modena: 'Il sì allontana la politica dalla giustizia'

Referendum Giustizia, Gasparri a Modena: 'Il sì allontana la politica dalla giustizia'