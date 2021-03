'Modena dimentica Biagi, una mancanza che non scusiamo'

Il 19 marzo è l'anniversario dell'assassinio di Marco Biagi. Onore alla università che lo celebra con un convegno internazionale che affronta con energia la equazione flessibilità del lavoro e diminuzione dei diritti dei lavoratori. Tema centrale del Libro bianco per il quale è stato ammazzato Marco, ma anche Tarantelli, D'Antona e gambizzato Gino Giugni.Tutte le vittime di un terrorismo che ha creato lutti, che ci fa piangere per il dolore arrecato civilmente e per aver fermato un processo di riforme nel quale il lavoro avrebbe trovato il protagonismo sul e nel mercato.Modena doveva ricordarlo e le istituzioni prive dell'anima Socialista, un po' annebbiate dal disastro della pandemia, non lo hanno onorato . E con lui tutte le vittime del terrorismo.Il mio amico e fratello Marco avrebbe detto in vita, vuol dire che dobbiamo spiegare meglio. Ma nessuno sfuggirà al valore del nostro lavoro.L'Università è il luogo giusto dove studio e confronto fanno crescere le giovani generazioni. E dove tutti i martiri del brigantismo saranno sempre ricordati. Meno ghirlande - e non scusiamo il mancato ricordo istituzionale dove un prefetto negò la scorta - ma più studio e più giovani sapranno la verità.Noi non dimentichiamo. E siamo certi che vivrà nella storia e nella civiltà, nel mondo del lavoro.