Modena, domani Fratelli d'Italia in piazza contro gestione Muzzarelli

Domani mattina alle 10.30, 13 giugno, Fratelli di Italia sarà in Piazza Grande a Modena per manifestare contro le politiche dei tanti annunci e dei pochi fatti del governo giallorosso, per denunciare gli errori commessi dalla nostra regione nella gestione della pandemia e per contestare le scelte del sindaco Muzzarelli in questa fase.Nel corso della manifestazione Fratelli di Italia farà voce ai rappresentanti delle categorie più colpite dalla crisi sanitaria ed economica derivante dalla pandemia.Saranno presenti, tra gli altri, il coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanó, il portavoce nazionale di Gioventù Nazionale Stefano Cavedagna, il capogruppo in regione di fratelli di Italia Marco Lisei, il coordinatore regionale e consigliere regionale di fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo e l’onorevole Ylenja Lucaselli, membro della commissione bilancio della Camera dei Deputati.L’evento si terrà in sicurezza, col distanziamento previsto dalle normative anticontagioo, con obbligo di mascherina, e per le adesioni alla manifestazione è prevista la prenotazione obbligatoria al n. 3934202317.