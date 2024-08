Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tre giorni fa il capogruppo di Fdi Luca Negrini aveva lanciato l'allarme sul dilagare del campo nomadi abusivo nella zona dei Portali e ieri la polizia locale ha provveduto ad allontanare le roulotte.'Mi preme segnalare che già nella prima mattinata di ieri (sabato 3 agosto) la Polizia Locale di Modena ha eseguito dei controlli nel parcheggio del PalaPanini dove erano presenti camper, roulotte e autovetture di nomadi - fa sapere il sindaco Mezzetti -. Al termine dei controlli relativi sia ai veicoli che alle persone (presenti anche bambini molto piccoli), sono stati allontanati in totale 15 veicoli e i rispettivi proprietari. Grazie alla nostra Polizia Locale per il rapido intervento e per aver rimesso l’area in sicurezza e a disposizione dei cittadini'.

‘Da inizio 2024, la Polizia locale ha eseguito 55 interventi di allontanamento di roulottes e camper dall’area del parcheggio di viale dello Sport, sempre a seguito di segnalazioni giunte telefonicamente alla sala operativa sia da parte della direzione del centro commerciale presente in zona sia di privati cittadini che frequentano il luogo. Complessivamente sono state contestate 20 sanzioni amministrative per divieto di campeggio libero, con contestuale ripristino dell’area pubblica e conseguente allontanamento dal territorio comunale e 25 violazioni al Codice della Strada - fa sapere il Comune -. Analoga attività di controllo della Polizia locale si è svolta nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto nel parcheggio del parco Enzo Ferrari sul lato di via Emilia Ovest, dove era stata recentemente segnalata la presenza di alcuni camper di persone nomadi: quattro i camper che sono stati fatti allontanare’.