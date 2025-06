'Modena, doppio esposto a Corte dei Conti e Prefetto: Ausl spreca risorse per gettonisti e licenzia medici'

'Forza Italia ha presentato un doppio esposto, uno alla Corte dei Conti e uno al Prefetto di Modena, in merito alla soppressione del medico di emergenza-urgenza a Fanano. Una decisione che mette in luce due gravissime responsabilità da parte della Direzione sanitaria dell'Ausl di Modena'. A parlare è il vice coordinatore regionale Forza Italia Emilia-Romagna, Antonio Platis.

'Da un lato, segnaliamo alla Corte dei Conti l’insostenibilità economica dell’attuale gestione del personale medico. Gli ospedali di Carpi e Mirandola, infatti, continuano a essere affidati a coop di gettonisti, con costi elevatissimi che l’Ausl stessa aveva annunciato di voler tagliare già nel 2023. A metà giugno l'Ausl decide di rinunciare a sei medici d'emergenza, licenziandoli in tronco. La Direzione Sanitaria deve spiegare con urgenza come mai continua a sostenere spese milionarie per medici delle cooperative private. Ben 1300 euro a turno ai PS di Mirandola e Carpi. Siamo davanti a uno spreco nello spreco, che riteniamo la Corte dei Conti debba attenzionare quanto prima'.

'Dall’altro lato, ci rivolgiamo al Prefetto perché sia consapevole dell’impatto concreto che la scelta di tagliare l'emergenza-urgenza a Fanano avrà sulla sicurezza dei cittadini dell’alto Frignano. La provincia di Modena registra già il più alto tasso di soccorsi in codice rossi (3) effettuati senza medico a bordo, 1 intervento ogni 4. La scelta di eliminare il servizio di Fanano – peraltro non approvata dalla Ctss – lascia scoperta la montagna ed espone il territorio a un rischio elevatissimo. Da domani, primo luglio, eventuali ritardi nei soccorsi o interventi non con il massimo supporto possibile dovranno essere attribuiti esclusivamente a questa decisione unilaterale e miope. Chiediamo pertanto al Prefetto di intervenire immediatamente, facendosi portavoce della preoccupazione dei cittadini, affinché l’AUSL sospenda questo taglio illogico e pericoloso. Da Mirandola a Fanano, questa Ausl non ne ha azzeccata una'.