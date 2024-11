Modena, ennesima aggressione da parte di una baby gang

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Parlando con una conoscente, sono venuta a sapere di una spiacevole avventura capitata al figlio e al gruppo di suoi amici. La sera di Halloween, in piazza Grande, poco dopo le 20, sono stati avvicinati da un gruppo di giovani stranieri che li hanno circondati chiedendo loro dei soldi.

Impauriti hanno risposto di non avere nulla, in risposta sono stati aggrediti, spintonati, hanno iniziato perfino a mettere le mani nelle tasche dei ragazzi. Terrorizzati hanno consegnato loro 20 euro e sono scappati. Di fronte a questa escalation di fatti criminali, quasi sempre legati a giovani stranieri, abbiamo assistito all'ennesima reazione 'vuota di contenuti' del Sindaco e dell'assessore Camporota. Presidi, maggiori controlli, ma sappiamo già che non cambierà nulla. Spero almeno che non si procederà con l'utilizzo degli street tutor. Uno strumento del tutto inutile. La prima cosa che Sindaco e Assessore dovrebbero fare, è chiedere maggiori controlli nelle strutture di accoglienza dei minori come il San Filippo Neri (tra l'altro in pieno centro) o all'ex studentato di via delle Costellazioni. Ma come reagirebbero le cooperative e associazioni che gestiscono gli ospiti?'.